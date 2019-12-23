فيتوريا ينتظر وعد إدارة النصر وإلا الرحيل

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت تحت ضغط تنفيذ وعدهم له وإلا الرحيل عن صفوف النادي بالمرحلة المقبلة.

وتبحث إدارة النصر في الفترة الأخيرة، تجديد عقد المدرب روي فيتوريا لمدة موسمين مع وضع خيار التمديد لموسم إضافي، ولكن المدرب يرفض وضع القلم على ورقة التجديد إلا في حال تعاقد النادي مع اللاعبين المطلوبين منه، بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين المهمين مثل المغربي نور الدين أمرابط.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن فيتوريا سيدرس الرحيل بصورة نهائية عن النصر إذا لم تُلبِّ الإدارة له مطلبه بالتعاقد مع بعض المراكز المهمة حيث يحتاج فيتوريا لضم مدافع وحارس مرمى وتدعيم الفريق بمهاجم، بسبب الإصابات المتكررة للاعب عبدالفتاح آدم.

النصر في مواجهة مهمة أمام ضمك

ويستعد نادي النصر غدًا الثلاثاء لمواجهة نادي ضمك في دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان النصر تأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي البكيرية في دور الـ32 برباعية مقابل هدف.

النصر يحتل الصدارة بجدارة

ويحتل النصر حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بعد الفوز على نادي العدالة بالجولة الثانية عشرة بثلاثية دون رد.

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