فيتوريا يُجهز #النصر لمباراة #البكيرية

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد البكيرية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره البكيرية في الرياض، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي فريق النصر قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وانطلقت الحصة التدريبية اليوم بتمارين لياقية متنوعة، بدأها بالجري حول الملعب.

وقسم فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات كروية تعتمد على اللعب من لمستين.

وطبق المدرب البرتغالي فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية المتنوعة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من خلال مناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.