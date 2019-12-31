فيديوهات مخيفة.. السماء تتحول إلى الأحمر وجمر يسقط من السماء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شوهد ظل أسود غريب في الصباح، قبل أن تتحول السماء إلى لون أحمر عميق، في بلدة مالاكوت الأسترالية، حيث أبلغ السكان عن جمر يسقط من السماء وهدير يصم الآذان؛ بسبب الحرائق التي تجتاح المكان.

وسمع السكان دويًا يشبه قنابل الغاز تنفجر مع اشتعال النار بالقرب من المدينة.

وتحاول طائرات الهليكوبتر العسكرية إنقاذ مواطني البلدة، بعد أن قضوا ليلة عصيبة على الشاطئ؛ بسبب اندلاع حرائق في القرية فُقد فيها 4 أشخاص ودمرت 43 منزلاً على الأقل.

وتعتقد السلطات أن أكثر من 4000 شخص ما زالوا عالقين في ملاكاوت، سواء من السكان المحليين أو السياح، وتوفر الإمدادات الحيوية للمتضررين من حرائق الغابات.

وقال بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم ينتظرون إشارة تعني أنهم يجب أن ينزلوا إلى الماء أو ينقذوا أنفسهم.

وقالت السلطات إن الحريق تم السيطرة عليه، لكن مساء أمس، قالت هيئة مكافحة الحرائق بالولاية إن تغييرًا للرياح اجتاح المنطقة وقد تنتشر الحرائق مجددًا.

ودويت صفارات الإنذار في حالات الطوارئ على البلدة، وهناك مخاوف من أن تهب عواصف رعدية تساعد في انتشار الحرائق أكثر.

ووثق أحد الأشخاص مقطع فيديو للموقف وقال فيه: النار قريبة جدًا منا الآن، ربما 300 متر فقط، لا يمكنكم تخيل الوضع هنا، من الصعب التنفس، حتى مع وجود قناع، بعضنا لديه مخاوف حقيقية حول سلامته وسلامة أسرته، الوضع مخيف للغاية.

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