فيديو.. أرقام مبشرة محلية وعالمية يكشفها القصبي لأول مرة

المواطن - أحمد علام

كشف وزير التجارة والاستثمار والشئون البلدية، ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي، أن السعودية تقدمت من المركز الـ141 إلى الـ38 في بدء النشاط التجاري بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما جاءت في المرتبة الثالثة في حماية حقوق المستثمرين.

وقال القصبي في حوار تلفزيوني مع قناة الإخبارية، مساء أمس الاثنين: إن الوزارة راجعت الفترة الماضية أكثر من 40 لائحة ونظامًا في إطار سعيها لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة.

وأضاف القصبي، أن نظام الامتياز التجاري المعروف بالفرنشايز، يعزز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، التي تصدرت دول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019، مُشدّدًا على أن نهج السعودية ركز على زيادة الإنفاق والرأس مالي في السنوات الماضية؛ إيمانًا منها بأن المشاريع العملاقة ستسهم في دعم الفرص الاستثمارية.

رقمنة خدمات الوزارة:

وأكد القصبي، أن وزارة التجارة والاستثمار والشئون البلدية، تمكنت من رقمنة 85 في المائة من الخدمات التي تقدمها، في إطار سعيها للتحول الرقمي في خدماتها بالكامل، مُضيفًا أن تأسيس المملكة نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلك، كما تتجه لإلزام العديد من القطاعات بالدفع الإلكتروني؛ تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم المنشآت الصغيرة:

كشف وزير التجارة والاستثمار، أن المملكة يعمل بها حاليًّا 170 ألف منشأة صغيرة، كما بلغت التمويلات المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 12 مليار ريال، وبلغت إيرادات المنشآت المدعومة من الإقراض نحو 6 مليارات ريال، بحسب وزير التجارة والاستثمار السعودي، ومؤكدًا أن هناك اتجاهًا لتأسيس “بنك” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة رأس مال برنامج “كفالة” إلى 800 مليون ريال.

فيديو | د. القصبي لـ #الإخبارية: عدد المنشآت التجارية الصغيرة 170 ألف منشأة .. 37% منها مملوكة للنساء pic.twitter.com/PCYjUJt0tS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2019



يذكر أن البرنامج قد تأسس لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/ 05/ 1425هـ؛ بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًّا والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل.

مكافحة التستر التجاري:

تعمل وزارة التجارة والاستثمار على مكافحة التستر التجاري والذي أصبح برنامجًا وطنيًا بمشاركة 10 جهات حكومية، حيث تم إجراء أكثر من 440 ألف جولة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري، بحسب الوزير القصبي.

شؤون البلديات:

قال القصبي: إن البلديات تمس كل مواطن في جميع الخدمات، كما تستلزم الطفرة العمرانية في المملكة بنية تحتية للخدمات، بالتوازي مع الأولوية التي تمنحها الوزارة لتحسين المشهد البصري وتكثيف الرقابة، حيث كشف عن العمل على تشكيل هيئات في المناطق لوضع السياسات التنظيمية، فضلًا عن الحصول على موافقة سامية لتخصيص أماكن الرقابة.

فيديو | وزير التجارة والاستثمار لـ #الإخبارية : #المملكة في تقدم مستمر وتنافس عالمياً .. انتقلت من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر بدء العمل التجاري pic.twitter.com/a4yKD2TNF6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 16, 2019