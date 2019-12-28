فيديو.. أصالة حافية القدمين

المواطن - متابعة

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلًا غنائيًّا في الكويت، يوم الخميس، وقدمت عددًا من الأغاني في ليلة طربية خاصة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

شمس النهار تركض وتتمخطر حافيه 😂 pic.twitter.com/N9uvoedxbg — الفهَدْ⚜️ (@al_faahad2) December 27, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقطع خشبة المسرح جيئة وذهابًا حافية القدمين.

وحسمت أصالة جدل خلعها لحذائها، عبر حسابها على موقع تويتر، حيث غردت: لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أن اختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إن خلعت ما بقدمي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخلع فيها أصالة حذائها خلال حفلاتها الغنائية، إذ كانت المرة الأولى في شهر أكتوبر بعد انتهاء حفل Joy Awards، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يُذكر أن أصالة لم تكن أول مطربة عربية تُقدم على هذا الفعل، إذ سبق وأن قامت الفنانة اللبنانية إليسا بنفس الحركة ومشت حافية على المسرح خلال حفل أقامته في باريس.

لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت ، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا

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