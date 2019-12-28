فيديو.. أصالة حافية القدمين
ليست المرة الأولى

فيديو.. أصالة حافية القدمين

2019/12/28
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
0
طباعة
المواطن - متابعة

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلًا غنائيًّا في الكويت، يوم الخميس، وقدمت عددًا من الأغاني في ليلة طربية خاصة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقطع خشبة المسرح جيئة وذهابًا حافية القدمين.

وحسمت أصالة جدل خلعها لحذائها، عبر حسابها على موقع تويتر، حيث غردت: لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أن اختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إن خلعت ما بقدمي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخلع فيها أصالة حذائها خلال حفلاتها الغنائية، إذ كانت المرة الأولى في شهر أكتوبر بعد انتهاء حفل Joy Awards، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يُذكر أن أصالة لم تكن أول مطربة عربية تُقدم على هذا الفعل، إذ سبق وأن قامت الفنانة اللبنانية إليسا بنفس الحركة ومشت حافية على المسرح خلال حفل أقامته في باريس.

لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت ، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • المهندس وأصالة والجيلاني في سمرة مميزة بـ #الرياض
    •
  • حقيقة انفصال طارق العريان وأصالة
    •
  • شيرين تثير الجدل مجددًا وتصف منتقديها من النساء بالعوانس!
    •
  • مديح متبادل بين أصالة وعبدالمجيد عبدالله: شكرًا إلى يوم القيامة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :