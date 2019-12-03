فيديو..أطباء يعيدون قلبًا دون جسد إلى الحياة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تمكن جراحو جامعة ديوك القلب من إعادة النبض إلى قلب كان قد توقف تمامًا؛ لزرعه في شخص يحتاج إلى عضو جديد، وذلك لأول مرة في الولايات المتحدة.

حصد الأطباء القلب من متبرع ميت كان دمه قد توقف بالفعل عن الدوران في جسمه، ثم استخدموا تقنية رائدة لإعادة الدم إلى القلب الذي بات عضوًا مفصولًا عن الجسد، ثم تم زرع القلب بنجاح في متلقٍّ.

تم توثيق العملية عبر مقطع فيديو، ونشره أحد الأطباء المشاركين في العملية التاريخية عبر تويتر، يضمن ذلك الإجراء المزيد من الفرص في عمليات زرع القلب.

أصبحت عمليات زراعة القلب الآن شائعة نسبيًا، ولكنْ هناك نقصٌ مستمرٌ في الأعضاء، مثل القلوب والكبد والرئتين والكلى، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

أقل من نصف الأميركيين في الولايات المتحدة، نحو 45%، مسجلون كمتبرعين بالأعضاء، ويزيد طول قائمة انتظار عمليات الزرع في الولايات المتحدة عن 100 ألف شخص، ويموت 20 شخصًا كل يوم في انتظار أعضاء جديدة، وفي محاولة لمعالجة هذا الأمر، يعمل الأطباء باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتوسيع نطاق الجهات المانحة.

وقال أحد الفريق الطبي لموقع ديلي ميل البريطاني، في رسالة بالبريد الإلكتروني: هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة، وهي صفقة ضخمة لأن عمليات الزرع في ازدياد دائم.