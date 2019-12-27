فيديو.. أكثر من ألف شخص يلبون دعوة عروسين يتيمين

المواطن - متابعة

رغم أنهما بدون أب أو أم وقضيا حياتهما في دار الأيتام إلى أن هذا الشاب المصري وعروسه كانا محظوظين حين استجاب أكثر من ألف شخص لدعوة حفل زفافهما.

واحتشد الأهالي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة طنطا في دلتا مصر ولم يجد الضيوف مكانًا يجلسون فيه فقضوا الليلة خارج القاعة ينتظرون الزفة.

ونشر شاب مصري مقطع فيديو يوضح كثافة الحضور مشيرًا إلى أن بعضهم اضطر لدخول القاعة من فوق الأسوار بعدما أغلقت أمامهم الأبواب بسبب شدة الزحام.

وكان العروسان نشرا دعوة الفرح عبر مواقع التواصل على استحياء مؤكدين أنها بلا أهل ويرغبان في أن يحتفي بهم الأصدقاء فكانت الليلة مذهلة.

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