فيديو.. أول تعليق من ليوناردو بعد انضمامه إلى الاتحاد
قادمًا من روزاريو سنترال الأرجنتيني

فيديو.. أول تعليق من ليوناردو بعد انضمامه إلى الاتحاد

2019/12/30
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجه ليوناردو جيل رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد بعد انضمامه رسميًا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وقال ليوناردو في مقطع فيديو عبر قناة نادي الاتحاد الرسمي على موقع “يوتيوب”: “مرحبًا بالجميع.. أنا ليو جيل سعيد جدًا لتواجدي هنا وانضمامي إلى العائلة الاتحادية أعدكم بإعطاء كل ما لدي للنادي وأشكركم جميعًا يلا يا نمور”.

وأعلن نادي الاتحاد اليوم عن تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لمدة عامين ونصف، بعد أن تمت مراسم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في 8 مواجهات.

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