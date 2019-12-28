فيديو.. إبداع وطرب في ليلة ياسر بوعلي

شهد موسم الرياض أمس الجمعة الحفل الغنائي الساهر “ليلة ياسر بو علي”، الذي أقيم مساء الجمعة بمسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد في الرياض بحضور أكثر من 22 ألف متفرج حضروا الليلة الفنية الكبرى للملحن ياسر بوعلي ضمن حفلات موسم الرياض.
شارك في الحفل عدد من نجوم الغناء الخليجي والعربي: “راشد الماجد، ورابح صقر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وأنغام، وفؤاد عبدالواحد، وعايض”.
الفنان #عايض في كواليس حفل #ليلة_ياسر_بوعلي @ay12dy pic.twitter.com/fAwSFfx9EP
— روتانا (@rotana) December 27, 2019
وأقيم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم وإشراف من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وشهدت الحفلة غناء الفنانين للأغاني التي لحنها الموسيقار ياسر بوعلي، وكانت الحفلة الليلة تكريمًا له كملحن قدم الكثير من الأعمال الفنية الجميلة التي تغنّى بها نجوم الفن في الخليج والعالم العربي.
الفنان #رابح_صقر في #ليلة_ياسر_بوعلي: "أتشرف أن أكون أول من إكتشف موهبته من الفنانين"@RabehSaqer pic.twitter.com/QKcY41tf2B
— روتانا (@rotana) December 27, 2019
يشار إلى أن موسم الرياض شهد تكريم عددا من النجوم والشعراء من خلال تنظيم ليالٍ طربية كبرى مثل ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وليلة السندباد، وليلة سهم، كما ستنظم خلال الفترة المقبلة ليلة عباديات، وليلة رابح صقر.
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