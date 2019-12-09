فيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين و6 أطنان حشيش
في الربع الأول من عام 1441هـ

فيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين و6 أطنان حشيش

2019/12/09
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إنجازها في ضبط وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها داخل البلاد، في الربع الأول من عام 1441هـ الجاري.

وكشفت المديرية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنها ضبطت أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين، خبّأها المهربون في أماكن سرية، وأكثر من 182 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و 6 أطنان و450 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و2 كيلوجرام من الهيروين الخام، وكيلوجرام ونصف من الكوكايين.

وأشارت إلى أنها ضبطت 55 كيلوجراماً تقريباً من مادة الشبو المخدرة، وكميات أخرى من الأفيون، إضافة إلى القبض على 506 مهربين ومروجين، إذ ضُبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة، و10 ملايين و507 آلاف ريال.

 

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