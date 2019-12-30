فيديو.. إصابة حكم مباراة الهلال والعدالة
خلال أحداث الشوط الثاني

فيديو.. إصابة حكم مباراة الهلال والعدالة

2019/12/30
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تعرض السلوفاكي إيفان كروزلياك، حكم مباراة الهلال والعدالة لإصابة قوية عند الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني.

واصطدم أحد لاعبي فريق العدالة بحكم الساحة السلوفاكي، ليسقط على الأرض ويدخل الطاقم الطبي لإسعافه، ويتوقف اللقاء.

ولم يستطع إيفان كروزلياك استكمال مباراة الهلال والعدالة بسبب الإصابة، ليدخل الحكم الرابع خالد صلوي ويُكمل اللقاء بدلًا منه.

ويلعب الهلال والعدالة الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى تقدم الزعيم بخماسية نظيفة.

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