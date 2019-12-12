فيديو .. إصابة مرعبة لـ نجم بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، لإصابة مُرعبة وغريبة، وذلك خلال مباراة بايرن ميونيخ أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام، حيث كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، وجرى اللاعب بالكرة ثم التوت قدمه بطريقة مرعبة ليسقط بمفرده دون تدخل أي لاعب عليه من توتنهام.

وبسبب الإصابة فإن كومان خرج قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام، حيث فضل المدرب المؤقت لـ بايرن ميونيخ عدم استمرار اللاعب الذي فشل في العودة إلى المباراة مرة أخرى.

وكان كومان أحرز الهدف الأول لنادي بايرن ميونيخ في شباك فريق توتنهام عند حلول الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وقبل مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام في ألمانيا، كان بايرن ميونيخ حقق نتيجة عريضة في لقاء الدور الأول أمام توتنهام بالفوز عليه في إنجلترا بسباعية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتعرض توتنهام للخسارة من بايرن ميونيخ بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين أمس الأربعاء، حيث سجل لـ بايرن ميونيخ كل من كومان والبرازيلي فيليب كوتينيو والألماني توماس مولر، بينما سجل لفريق توتنهام اللاعب ريان سيسجنون.

وكان بايرن ميونيخ تأهل إلى دور الستة عشر محتلًّا المركز الأول في مجموعته الأوروبية برصيد ثماني 10 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن نادي توتنهام الذي احتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الخسارة من بايرن ميونيخ.

يذكر أن بايرن ميونيخ كان أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش قبل مواجهة توتنهام؛ وذلك بسبب سوء النتائج، حيث قيل إن إدارة بايرن ميونيخ بحثت عن التعاقد مع مورينيو قبل توليه تدريب توتنهام.