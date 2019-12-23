فيديو .. إصابة 50 شخصاً في تصادم عشرات السيارات بأمريكا

المواطن - متابعة

أسفر حادث تصادم شمل قرابة 60 مركبة على الأقل أمس الأحد؛ عن إصابة نحو 51 شخصاً، بسبب الضباب الكثيف على طريق سريع في ولاية فرجينيا بأمريكا.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباءٌ حول وقوع وفيات، لكن حالة عديد من المصابين خطيرة، وتم نقل نحو 51 شخصاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما ذكرت محطة “دبليو أيه بي سي” التلفزيونية المحلية أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن الظروف الجوية كانت تنذر بسقوط الجليد وكانت الرؤية منخفضة في وقت التكدس، ووقع الحادث شرق ريتشموند عاصمة الولاية.

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