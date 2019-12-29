فيديو.. إعادة افتتاح بوليفارد الرياض بحلته الجديدة

المواطن - الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن التصاميم الجديدة التي شهدها البوليفارد الرياض بحلته الجديدة مع انطلاقة العام الجديد 2020.

ونشر آل الشيخ مقاطع فيديو وصوراً عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أظهرت التوسعات الجديدة في البوليفارد.

واستهدفت التوسعات تهيئة أماكن لاستقبال الضيوف في الكافيهات والأماكن المميزة المطلة على النافورة.

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