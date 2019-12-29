فيديو.. إعادة افتتاح بوليفارد الرياض بحلته الجديدة

المواطن - الرياض
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن التصاميم الجديدة التي شهدها البوليفارد الرياض بحلته الجديدة مع انطلاقة العام الجديد 2020.
فيديو | إعادة افتتاح موقع بوليفارد #الرياض بحلته الجديدة #الإخبارية pic.twitter.com/WR5LfpMljc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2019
ونشر آل الشيخ مقاطع فيديو وصوراً عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أظهرت التوسعات الجديدة في البوليفارد.
واستهدفت التوسعات تهيئة أماكن لاستقبال الضيوف في الكافيهات والأماكن المميزة المطلة على النافورة.
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