فيديو.. إنهاء معاناة الأهالي مع مستنقع مجسم السد بجازان

المواطن - خالد الأحمد - جازان

للأسبوع الثالث على التوالي لا تزال المعدات الثقيلة المتعاقدة مع أمانة جازان مستمرة في ردم المستنقعات المنتشرة بعدد من الأراضي الفضاء في أحياء جازان وبمدخل المدينة، والتي بدأت منذ أكثر من أسبوعين، في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان مع ما نشرته “المواطن”، من شكاوى الأهالي والمتضمنة تضررهم من انتشار المستنقعات والبعوض بشكل كبير بعدد من أحياء جازان.

ورصدت “المواطن”، مساء اليوم الاثنين، وجود معدات ثقيلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة المنطقة في موقع مستنقع مجسم الجسد بمدخل مدينة جازان تقوم بعمليات ردم المستنقع، والتي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك تمهيدًا للقيام بعمليات السفلتة والتي سوف تنتهي خلال اليومين المقبلة، لعدم تكرار واقعة عودة المستنقع، وذلك بحسب إفادة مهندس الموقع لـ“المواطن”.

وتعد هذه خطوة هي الأولى من نوعها بموقع المجسم، بعد تكرار هطول الأمطار على المنطقة والقيام بعمليات نزح المستنقع باستمرار خلال الأشهر الماضية دون جدوى؛ وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي على بيئة توالد وانتشار البعوض بأحياء جازان، بعد ارتفاع أعداد المصابين بمرض حمى الضنك وتسجيل عدد من الوفيات بالمنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وأبدى عدد من المواطنين والمقيمين امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي الأمانة؛ وذلك لتفاعلهم مع الشكاوى وتجاوبهم، والقيام بردم وسفلتة موقع مستنقع مجسم السد بمدخل جازان، وإنهاء معاناتهم مع انتشار البعوض، آملين أن تقوم أمانة المنطقة بوضع حل جذري لمجسم السد المهمل والقيام بصيانته، أو إزالته وتشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت “المواطن”، خلال الأشهر الماضية، عدة تقارير تحت عنوان “صور.. مجسم سد جازان يتحول لمستنقع بعوض يهدد حياة الأهالي!”، و “كلاكيت ثاني مرة.. الأمطار تحول مجسم سد جازان لمستنقع كبير!”، و “الردم هو الحل يا أمانة جازان.. عودة مستنقع مجسم السد!”، و “بعد ارتفاع الإصابات بحمى الضنك استنفار لردم مستنقعات جازان”، والمتضمنة شكاوى عدد من المواطنين والمقيمين من تضررهم من انتشار البعوض بكثافة بالمنطقة المحيطة للمجسم المهمل، بسبب وجود مستنقع مائي كبير، في واقعة تتكرر عند هطول الأمطار بغزارة على المنطقة، حيث تسببت مياه المستنقع في إعاقة الحركة المرورية عند مدخل مدينة جازان، وعزوف الزبائن عن المحال التجارية الواقعة بجوار المستنقع.

يشار إلى أن مجسم السد المهمل الذي يقع على الطريق الدولي وعلى مدخل مدينة جازان بجوار ميدان السد، الذي شيدته شركة إسمنت الجنوب قبل عشرات السنين، حيث طالب أهالي المنطقة عدة مرات الجهات المسؤولة بالمنطقة وأمانة جازان بالقيام بصيانة المجسم، أو إزالته وتشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة.

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