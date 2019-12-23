فيديو.. استقالة دبلوماسي مكسيكي بعد فضيحة الكتاب

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، قبول استقالة رئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية في الأرجنتين، أوسكار ريكاردو فاليرو، لأسباب صحية، بعد أيام من فضيحة سرقة كتاب بـ10 دولارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، على حسابه في “تويتر”، بأن فاليرو استقال لأسباب صحية، وأرفق التغريدة بتقرير طبي، قال إن نشره جاء بطلب من أقاربه.

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت هذا الدبلوماسي والأكاديمي المكسيكي في وقت سابق من الشهر الجاري؛ إثر محاولته سرقة كتاب عن “زير النساء” الإيطالي الشهير كازانوفا، يعود تاريخه إلى القرن 18 من مكتبة شهيرة في بوينس آيرس.

يذكر أن سعر الكتاب لا يتعدى 10 دولارات، وتم ضبط السفير المكسيكي السابق البالغ من العمر 76 عامًا أثناء مغادرته مكتبة “إل أتينيو” بالعاصمة الأرجنتينية وبحوزته هذا الكتاب الذي لم يدفع ثمنه.

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