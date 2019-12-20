فيديو.. اصطدام سفينتين في أحد مواني المكسيك

المواطن - متابعة

اصطدمت سفينة تابعة لشركة كرنفال جلوري بإحدى السفن، أثناء محاولة الرسو في جزيرة كوزوميل بالمكسيك، مما أسفر عن إصابة شخص، وإجلاء مجموعة من المواطنين من على متن السفن.

وأكدت شركة كرنفال جلوريفي، في بيان لها، أنه “اصطدمت سفينة تابعة لشركة كرنفال جلوري صباح اليوم، مع سفينة أخري في ميناء جزيرة كوزوميل بالمكسيك”، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف البيان: “نحن نقوم بتقييم الأضرار، ولكن لا توجد قضايا تؤثر على صلاحية أي من السفن حتى الآن، لقد نصحنا الضيوف على كلتا السفينتين لاستكمال الاستمتاع بيومهم علي شواطئ جزيرة كوزوميل”.

وتابع: “هناك حالة إصابة طفيفة واحدة، أبلغ عنها عندما تم إجلاء مجموعة من الضيوف من غرفة الطعام في الطابقين 3 و4، لم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن”.

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