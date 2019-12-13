فيديو.. اعتداء وحشي ضد طفل ارتدى قبعة ترامب

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو مروع تعرض صبيٍّ يبلغ من العمر 14 عامًا لهجوم متنمرين على حافلة مدرسية؛ لأنه كان يرتدي قبعة تدعم الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووقع الحادث منذ حوالي 3 أسابيع في مقاطعة هاميلتون بولاية فلوريدا، لكن تم عرض مقطع الفيديو لأول مرة أمس الخميس بعد أن وكلت عائلة الصبي المحامي فوي ووكر لمباشرة إجراء قانوني محتمل.

وأسفر الحادث عن دخول الفتى تايلر المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وكدمات في الرأس، بحسب ما ذكرته والدته، المعروف أنها من أنصار ترامب وتحرص على التغريد تحت تبويب @ AmericanDiaries.

وأفصح المحامي ووكر، في تغريدة على منصة تويتر، أن الحادث وقع على متن حافلة مدرسية في مقاطعة هاميلتون وأنه يتولى تمثيل عائلة تايلر في الإجراءات القانونية، إلا أنه لم يقم بالرد على الفور على طلب التعليق من حساب “ديلي ميل”.

وأوضحت والدة الصبي على تويتر أنها تعتقد أن المهاجمين تعمدوا التنمر والاعتداء على تايلر؛ لأنه كان يرتدي قبعة حملة “ترامب 2020” في وقت سابق بالمدرسة.

وأردفت قائلة: إن الصبي قام بخلع القبعة بسبب المضايقات، لكن استمرت أعمال التنمر والبلطجة.

وكتبت والدة تايلر موضحة: “اشترى ابني قبعته ترامب 2020 بأمواله الخاصة في سوق السلع المستعملة قبل بضعة أسابيع، وكان فخورًا بارتدائها عند ذهابه إلى المدرسة، ولكن بسبب تعرضه على الفور لممارسات بلطجة قام بخلعها ولم يعاود ارتداءها في المدرسة، وللأسف كان الضرر قد وقع بالفعل وصار بعدئذ هدفًا للمعتدين. وكان يتعرض منذ هذه اللحظة بشكل متواصل لاعتداءات بالضرب والعرقلة وتلقي الشتائم على متن حافلة المدرسة. ثم وصل الأمر إلى تعرضه لكدمات قوية بالرأس في طريق عودته للمنزل مستقلًّا الحافلة”.

وقالت والدة الصبي: “وعندما تم فحص تايلر بعد المدرسة، اكتشفت الممرضات وجود كدمات أقدم من الإصابات الجديدة. وأضافت: “لم يخبرنا عن تلك البلطجة من قبل، ولكنها بلغت مستوى جديدًا بالأمس، وعلمنا الآن فقط بما كان يمر به”.