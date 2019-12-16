فيديو.. اعتداء وحشي من ضابط أمن على طفل 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، في مدرسة بولاية كارولينا الشمالية، لقطات وحشية لضابط أمن المدرسة وهو يعتدي على طفل بأحد أروقة المدرسة.

ويظهر في الفيديو اعتداء الضابط على الطفل، 12 عامًا، بإلقائه بعنف على الأرض مرتين وصفعه قبل سحله بشدة.

بدأ الفيديو، بسير الضابط والتلميذ جنبًا إلى جنب، قبل أن يضرب الطالب دون إنذار، ويطرحه أرضًا، ثم ينحني ليكرر الحركة مرة أخرى، ويجره بطول الأرض من قميصه.

وقال المحقق: صُدمنا بهذا المشهد، نحن جميعًا آباء وأجداد لدينا أطفال في نفس العمر، لدي ثمانية أحفاد، وهذا الطفل يذكرني بأحد أحفادي.

وأكد المحقق على أن ضابط الأمن في إجازة غير مدفوعة الأجر أثناء إجراء التحقيق، متابعًا أنه حتى الآن لم يكن هناك أي تفسير وراء فعل الرجل الشنيع، لاسيما وأن الضابط عمل في القسم لمدة عامين دون وقوع أي حوادث سابقة.

أصدر قادة المدرسة بيانًا جاء فيه: نحن على دراية بالحادث الذي وقع في مدرسة، ونعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونتعاون مع السلطات المحلية لمعالجة هذه المسألة.

وقال والد الصبي إن الطفل يتعافى الآن من الإصابات الشديدة التي أصابت رأسه وصدره وظهره.