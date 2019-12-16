فيديو.. البحرين لؤلؤة الخليج تحتفي بيومها الوطني الـ 48

المواطن - الرياض

تحتفل البحرين اليوم الاثنين 16 ديسمبر بيومها الوطني الـ48 والذكرى الـ20، لتسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، في وقت تشهد فيه البلاد إنجازات تنموية ونجاحات دولية ووطنية حققتها على مدار عقدين.

ومنذ توليه الحكم شهدت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا مهما، بإعلانه الإصلاحات الدستورية والميثاق الوطني عام 2001، الذي عادت من خلاله الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.

كما استطاعت البلاد أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها مركزاً تجارياً ومالياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة.

وبعد وضع القواعد الثابتة لبناء دولة قادرة على مواكبة معطيات العصر الحديث بما يفرضه من تحديات وما يوفره من فرص، أطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008، الرؤية الاقتصادية 2030، لتكون خارطة طريق مستقبلية لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطنيها.