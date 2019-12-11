فيديو.. البيشي: أرامكو لم تكشف عن كل مفاجآتها بعد

المواطن - الرياض

توقع محمد البيشي، مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، أن تكشف شركة أرامكو عن المزيد من المفاجآت خلال الأيام القادمة.

وقال البيشي، في مقابلة مع قناة العربية: إن أرامكو لم تقم بالكشف عن كل مفاجآتها بعدُ، نتوقع في 17 ديسمبر بعد إدراج أرامكو ضمن مؤشر مورجان إستانلي وفوتسي راسل أن تحقق مفاجآت أكثر مما تحقق اليوم.

وأضاف أن شركة أرامكو التي انطلقت قبل نحو 80 عامًا حققت وجود على مستوى شركات العالم لضمان إمدادات النفط ودعم اقتصاد العالم.

وتابع أن أرامكو اليوم حصلت على الثقة المستحقة من المستثمرين، نحن نتحدث عن 5 ملايين مكتتب، أي أن ما يقدر بنحو 15% من سكان المملكة أصبحوا مساهمين في أرامكو العملاقة.

يذكر أن سهم أرامكو قفز بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريالًا.

وكانت تداول قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.