فيديو.. الثعلب الأحمر يظهر في غابات جبال فيفا

المواطن - علي شيبان - جازان

وثق أحد المواطنين بجبال فيفا شرق منطقة جازان مقطع فيديو يظهر فيه وجود نوع نادر من أنواع الثعالب ويطلق عليه الثعلب الأحمر (الاسم العلمي vulpes).

وقال بعض المواطنين بجبال فيفا لـ”المواطن” إن هذه الحيوانات المفترسة تكثر في بعض الغابات الكثيفة في جبال فيفا وذلك بسبب الأجواء الملائمة والغابات الكثيفة والتي تساعد على تواجدها وتكاثرها علمًا بأنها خطيرة جدًا على بعض الأهالي وخاصة الذين يسكنون قرب هذه الغابات.

الجدير بالذكر أن الثعلب الأحمر حيوان من الثعالب ينتمي إلى رتبة آكلات اللحوم وفصيلة الكلبيات، وهو يعرف أيضا بمجرّد الثعلب بما أنه أكثر أنواع الثعالب شيوعًا، خصوصًا في بريطانيا وإيرلندا حيث لم يعد يوجد أي نوع بري من الكلبيات سواه.

ينتشر الثعلب الأحمر عبر مناطق متنوعة وشاسعة من العالم مما يجعله أكثر اللواحم انتشارًا على وجه الكرة الأرضية، فهو ينتشر عبر كندا، ألاسكا، معظم الولايات المتحدة، أوروبا، شمال إفريقيا، وجميع أنحاء آسيا تقريبًا بما فيها اليابان، كما تم إدخاله إلى أستراليا في القرن التاسع عشر.

وتتميز الثعالب الحمراء، كما يوحي اسمها، بفرائها الذي يتراوح لونه ما بين البني المحمر والأحمر الصدئ، وقد دجّن العديد من هذه الثعالب الفضية للحصول على فرائها المستخدم في صناعة المعاطف الثمينة.

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