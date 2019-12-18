فيديو.. الجاسر: قمة ماليزيا اجتماع للإخوان مع الحرس الثوري
لمناقشة مستقبل تنظيم الإخوان وساتر لإعادة إحياء التنظيم

فيديو.. الجاسر: قمة ماليزيا اجتماع للإخوان مع الحرس الثوري

2019/12/19
الساعة 12:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الكاتب والإعلامي السعودي جاسر الجاسر، أن لقاء كوالالمبور في محصلته النهائية ما هو إلا “اجتماع لتنظيم الإخوان المسلمين مع الحرس الثوري الإيراني”.

وقال الجاسر، في مداخلة مع قناة “العربية”: إن المملكة تقوم بمهمتها كدولة تقدم خدماتها لكل دول العالم الإسلامي، ليس فقط بصفتها راعية الحرمين الشريفين وهي القائمة عليهما، ولكنها أيضًا مركز الثقل الإسلامي وتسخر طاقتها لمساعدة الدول الأخرى في شؤونها الاقتصادية والتعليمية والتنموية ونصرة المواقف الإسلامية.

وتابع أن قمة ماليزيا المصغرة تجمع إيران بتكوينها الإرهابي وتركيا بتكوينها التوسعي، وأن أي قمة تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي لا تتم بهذه النوايا؛ لأن هذا العمل لا يخدم العمل الإسلامي، وإنما الهدف هو إنشاء وبناء مؤسسة ذات طبيعة إخوانية.

وختم الجاسر بقوله: إن قمة كوالالمبور ما هي إلا ممر لمناقشة مستقبل تنظيم الإخوان وساتر لإعادة إحياء التنظيم الدولي للإخوان، وما هي إلا اجتماع للإخوان مع الحرس الثوري رحب بها تنظيم الحوثي”.

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