فيديو.. الجمارك تحبط أكبر محاولة تهريب.. 10 ملايين حبة كبتاجون

المواطن - واس

تمكنت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة والإمارات من إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مفتشي الجمارك ضبطوا 10 ملايين و100 ألف حبة كبتاجون حاول سائقا شاحنتين إدخالها لأراضي المملكة.

وأضافت أن مفتشي الجمارك ضبطوا في البداية سائق إحدى الشاحنتين الذي اعترف أثناء التحقيق معه عن عزم صديق له تنفيذ عملية تهريب مماثلة عبر المنفذ نفسه.

وتعدّ هذه المحاولة – بحسب هيئة الجمارك – من أكبر محاولات التهريب، وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للقبض على الأشخاص الذين كان من المفترض أن يستقبلوا الكمية.

في محاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب.. ⁧#الجمارك_السعودية⁩ في منفذ البطحاء تُحبط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين للكمية.

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⁧#واس_عام⁩

⁧#ارقد_وآمن pic.twitter.com/Z8yelDXpkZ — واس العام (@SPAregions) December 11, 2019