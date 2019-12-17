فيديو.. الخضيري يعلق على أضرار الدخان الجديد وشكاوى المواطنين

المواطن - الرياض

فند الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، 4 احتمالات، قد تكون سببًا في الأعراض التي ظهرت على عدد من المدخنين إثر تدخينهم الدخان الجديد.

وقال الخضيري، خلال استضافته في برنامج في الصورة، إن شحطة الحلق والحرارة والكحة في الدخان الجديد ، من جفاف الحرق ، فأي إنسان يشم دخاناً من مادة جافة محترقة تحصل عنده هذه الأعراض للارتفاع في نسبة الكربون.

وأضاف: عندي 4 احتمالات، قد تكون جافة، أو تكون الشركات قللت نسبة المواد التي تضعها للترطيب، وقد يكون هناك خلل في تركيبة الفلتر نفسه، وقد يكون ورق تغليف السيجارة نفسه قد تغير فتغيرت معه رائحة الحرق.

وتابع: التغليف الجديد أيضاً تسبب في جفاف السجائر، وتسبب في حرقان الحلق، وهو شعور لحظي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلاً كبيراً بين المدخنين حول الدخان الجديد وتغيير نكهته، وشكهم في احتوائه على مواد مغشوشة، وهو ما نفته هيئة الغذاء والدواء.

الخبير الطبي د. فهد الخضيري

شحطة الحلق والحرارة والكحة في الدخان الجديد سببها زيادة الاحتراق، وزيادة الاحتراق في السيجارة الجديدة لها عندي 4 احتمالات..#حرب_التبغ_في_الصورة pic.twitter.com/hs9BtqVoNo — في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019