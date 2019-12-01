فيديو.. الدعيع يتألق ويمنع القحطاني من هز الشباك

المواطن - مروة نبيل

تألق الأخطبوط محمد الدعيع خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني ضد الفريق الهلال، المقامة الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ونجح محمد الدعيع في إبعاد فرصة خطيرة من ياسر القحطاني في الدقيقة 18 بشكل مميز، ليُحافظ على نظافة شباكه، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وتُشير نتيجة مباراة اعتزال ياسر القحطاني إلى تقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كماتشو، سامي الجابر وكارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16.

الأخطبوط محمد الدعيع يتألق ويمنع ياسر من تسجيل هدف أول لفريقه.#اعتزال_ياسر_القحطاني#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/8eg84Vr6Z5 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2019