فيديو.. الدعيع يتألق ويمنع القحطاني من هز الشباك
خلال مباراة اعتزاله

فيديو.. الدعيع يتألق ويمنع القحطاني من هز الشباك

2019/12/01
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق الأخطبوط محمد الدعيع خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني ضد الفريق الهلال، المقامة الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ونجح محمد الدعيع في إبعاد فرصة خطيرة من ياسر القحطاني في الدقيقة 18 بشكل مميز، ليُحافظ على نظافة شباكه، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وتُشير نتيجة مباراة اعتزال ياسر القحطاني إلى تقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كماتشو، سامي الجابر وكارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16.

 

 

 

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