فيديو.. الذكرى الثالثة لمذبحة رينا إسطنبول التركية

المواطن - الرياض

نهاية كل عام نعيش ذكرى الحادث المأساوي في تركيا، وهو ذكرى “مذبحة رينا إسطنبول”، والتي راح ضحيتها قرابة 100 قتيل وجريح.

سقط في المجزرة 39 قتيلًا و73 مصابًا، فيما لا زالت السلطات التركية تحقق في الحادث، كما أصدرت قرارًا بهدم المبنى، والأهالي بانتظار القصاص من القتلة

يذكر أن هجوم إسطنبول 2017 هو هجوم وقع خلال احتفالات رأس السنة يوم 1 يناير 2017 في مطعم رينا في حي أورطاكوي بمنطقة بشكطاش بمدينة إسطنبول، حيث قام مسلح بقتل 39 وجرح العشرات باستخدام سلاح رشاش.

وفي اليوم التالي أعلن تنظيم “داعش” في بيان مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، بحسب وكالة رويترز.