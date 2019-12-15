فيديو.. الرقص قبل الولادة أسلوب طبيب برازيلي مع الحوامل

المواطن - علا البابلي

يقوم أحد الأطباء البرازيليين بطقس غريب قبل عمليات الولادة القيصرية لحالاته، حيث وجد الطبيب أن الحالات تُعاني من توتر كبير قبل عملية الولادة فقرر استخدام طريقة مبتكرة في التعامل مع الحالات قبل العملية.

وتتمثل هذه الطريقة في القيام بالرقص على أنغام الموسيقى قبل الدخول للعملية لأنه وجد أن هذا الأمر سوف يُخفف من حدة التوتر الذي تُعاني منه السيدات قبل عملية الولادة، وسوف يُسهم في تحقيق حالة نفسية جيدة لهن.

وقد استجابت الحالات لهذا الطقس الغريب وبدأنَ يشاركنَ الطبيب في رقصه قبل العملية.

وقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب الفيديو بشكل كبير وقاموا بالتفاعل معه والتعليق عليه، حيث علق حساب باسم عقال العقل بطريقة كوميدية على الفيديو قائلًا: وبعد الولادة سيكون الطفل مايكل جاكسون.

وعلق مواطن آخر أنه لو مثل هذا الأمر طلبناه من زوجاتنا في مجتمعاتنا العربية لطلبت الأم الخلع من الأب وتأخذ الأطفال.

وعلقت السيدات مستنكرات للأمر بأن الأم تكون في حالة من الألم ولا يُمكنها القيام بهذا الأمر.