فيديو.. الزعاق: ظاهرة كونية نادرة في سماء المملكة

المواطن - الرياض

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن ظاهرة فلكية كونية نادرة لم تحدثْ منذ 118 عامًا.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: ظاهرة الكسوف الحَلْقِي للشمس، التي لم تحدثْ منذ 118 عامًا، ولن يتكرر حدوثها إلا بعد 84 عاماً أي في عام 1504 – 2102 وأفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الأحساء.

وأضاف أن كسوف الشمس الحلقي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26.

ويحدث الكسوف الحَلْقِي عندما يكون القمر في نقطة ما بعيدة عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرصُ القمر أصغر من أن يحجبَ كاملَ قرص الشمس.

كسوف الشمس الحلقي الذي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26

لم يحدث منذ 118 ولن يتكرر الا بعد 84 عام اي في عام 1504 – 2102

وأفضل مكان لرصده على جبل الأربع في #الأحساء #الهفوف #السعودية pic.twitter.com/k3IeYcSjzn — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 1, 2019

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