فيديو.. الزغاريد في استقبال فجر السعيد بعد تماثلها للشفاء

المواطن - سعد البحيري

استقبل العديد من أهالي الكويت الإعلامية فجر السعيد بالزغاريد في أرض المطار بعد عودتها من رحلة علاجية استغرقت عدة أشهر في الخارج.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو يوضح حفاوة الاستقبال بها حيث أطلقت النساء الزغاريد ابتهاجًا بهذه المناسبة.

وأطلقت فجر السعيد عدة تغريدات تطمئن فيها جمهورها ومحبيها على صحتها معلنة اعتزامها أداء العمرة في القريب العاجل.

وقالت فجر السعيد: “بروح العمرة أشكر ربي على ما أنعم به علي من فضل … الله عطاني وما قصر كريم بعطاياه واسع برحمته … يا رب أتمم علي نعمتك”.

فجر السعيد تشكر أمير الكويت

وعبرت فجر السعيد عن شكرها لأمير الكويت بقولها: ” شكر كبير لصاحب القلب الكبير صاحب السمو الأمير صباح، الله يحفظه.. وجوده حصن أمن وأمان للكويت وللكويتيين .. يا رب تظل طول عمرك خيمة على راسنا .. فضل سموك علي لا يمكن أنساه وهذي عوايدك مع كل عيالك الكويتيين اللي تتعامل معاهم كأب.. الله يحفظك”.

فجر السعيد تعاتب أحلام

وعاتبت فجر السعيدة الفنانة الإماراتية أحلام على عدم استقبالها لها في المطار كما وعدتها حين رافقتها إلى باريس في رحلة العلاج.

وقالت فجر السعيد : “حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أكثر تضايقت لما ما جيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العودة كما وعدتيني.. قلتيلي أنا وديتچ باريس وأنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ما صار وهم ما لقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد ما يعوضني عنچ ولا عن شوفتچ”.

والمعروف أن فجر السعيد هي كاتبة دراما ومنتجة كويتية، اشتهرت بكتاباتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.

في البداية كانت فجر السعيد تكتب للإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير.

وبالإضافة إلى كونها كاتبة فإنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني.

وفي 7 يوليو 2007 افتتحت قناة تلفزيونية هي قناة سكوب التي تتبع شركتها، في الوقت الحاضر لا يقتصر عمل شركتها على إنتاج الأعمال التي تكتبها فقط بل إنه منذ عام 2005 بدأت بالتوسع وإنتاج أعمال لكتاب آخرين.

في نوفمبر 2018 خاضت تجربة التقديم التلفزيوني خلال قناتها سكوب وذلك في البرنامج السياسي المنوع «هنا الكويت».