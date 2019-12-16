فيديو .. السر وراء اعتذار إعلامي لجماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص المعلق والإعلامي الرياضي خالد الحدي على تقديم اعتذاره لجماهير النصر، وذلك بعد أن تحدث مسبقًا عن تأهل النصر لكأس العالم للأندية عام 2000 بالترشيح وليس من خلال التتويج ببطولة.

وقال الحدي في رسالة مُوجهة إلى جماهير النصر: أعتذر منكم جماهير الشمس العالمي عن حديثي عن عالمية النصر، لقد قلت الحديث بشكل عفوي ولم أقصد شيئًا على الإطلاق.

وأضاف الحدي: “لا أقصد شيئًا كما قلت لكم والنصر فريق كبير وأنتم على رأسي من فوق، جماهير الهلال والنصر عينان في رأس، وحديثي عن عالمية النصر ومشاركته المونديالية أتت بمناسبة الهلال والترجي، ولكن لم أقصد أي شيء أو تقليل للعالمي”.

وكان الجمهور النصراوي انفجر غضبًا، من حديث الإعلامي خالد الحدي عن تأهل النصر لنسخة مونديال الأندية 2000 بالترشيح وليس عن طريق التتويج بدوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي، حيث تنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكان النصر أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية، ثم تبعه الاتحاد بمشاركته في عام 2005 باليابان، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، ثم أصبح الهلال ثالث ناد سعودي يُشارك في المحفل العالمي.