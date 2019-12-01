فيديو.. الشلهوب يهز الشباك ويحتفل على طريقة القحطاني

المواطن - مروة نبيل

نجح قائد نادي الهلال محمد الشلهوب في تسجيل الهدف الخامس في شباك فريق Y20 مع بداية أحداث الشوط الثاني، واحتفل على طريق القناص ياسر القحطاني.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة اعتزال ياسر القحطاني بين فريق Y20 ونادي الهلال بشكل سريع، وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة مميزة من القناص.

وكان الشوط الأول من مباراة اعتزال ياسر القحطاني قد انتهى بتقدم الهلال بنتيجة 3/ 1، سجلها كماتشو، الأسطورة سامي الجابر والنجم البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16، وأحرز القناص هدف Y20 الوحيد.

ولعب ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريق Y20 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ويخوض الشوط الآخر مع نجوم الهلال.