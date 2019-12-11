فيديو.. العرفج عن اكتتاب أرامكو: محمد بن سلمان وعد فأوفى

المواطن - الرياض

علق عامل المعرفة أحمد العرفج على استضافة الرياض للقمة الخليجية، التي انتهت فعالياتها بالأمس، بقوله: إن القمة الخليجية توحي أن “لمّ الشمل” اقترب.

القمة الخليجية:

وأضاف في برنامج “يا هلا بالعرفج”: “من أجمل صور القمة حيوية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وفرحة الناس بظهوره، أما حرصه على استقبال ضيوف القمة بالمطار فيدل على أن المملكة تحترم الآخرين وتقدرهم وتُجلّهم”.

بدل غلاء المعيشة:

كما تفاعل العرفج مع قرار خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بقوله: “إن استمرار صرف بدل المعيشة خبر يعني الكثير للبسطاء، والفرق البيّن بن الفقر والغنى يكمن في كلمة واحدة هي القناعة”.

اكتتاب أرامكو:

وتحدث العرفج عن اكتتاب أرامكو الأكبر في التاريخ بقوله: “جرس أرامكو يقرع.. معلنًا تاريخًا جديدًا”.

وأضاف أن “قصة أرامكو تعني أكبر اكتتاب في تاريخ الاقتصاد السعودي والعالمي”، وتابع العرفج قائلًا: “إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعد فأوفى”.

التعليم والعملية التعليمية:

وتطرق العرفج خلال الحلقة للتعليم والعملية التعليمية وقال: “أتمنى أن يُصاغ قرار تحويل المسار الثانوي إلى أكاديميات بطريقة تخدم سوق العمل، ولابد من قياس دقيق لمخرجات التعليم.

ووجه العرفج رسالة لوزير التعليم قال له فيها: “نقول لـ آل الشيخ نواياكم نحو المعلمين جيدة، لكننا نريد ترجمتها إلى أفعال”.

كأس الخليج 24:

وتطرق العرفج إلى قرار إلغاء شرط دخول العزاب من باب والعوائل من باب آخر، موضحًا أن ذلك يجعلنا مجتمعًا مدنيًّا، كما تطرق إلى الكتابة وفن الكتابة بقوله: “إن الكتابة ساعدت العديد من الناس على تجاوز أصعب أزماتهم، ولولا ما كتبوا لانتحروا”.

ولم يغفل الجانب الرياضي وتطرق إلى مباراة الأخضر والبحرين في نهائي بطولة كأس الخليج الـ24، بقوله: “إن خسارتنا من البحرين كانت بطعم الفوز.. نحن البحر وهم البحرين، فلا فرق بيننا”.