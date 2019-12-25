فيديو.. الكهرباء تصحح معلومة خاطئة حول العدادات الذكية
أكدت أنه لن يتأثر باستبدال العداد القديم

فيديو.. الكهرباء تصحح معلومة خاطئة حول العدادات الذكية

2019/12/25
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن المستهلكين لن يتحملوا أي تكلفة لتركيب العدادات الذكية على الدوام وليس لـ3 سنوات كما يزعم البعض.

وأضافت الشركة، عبر حسابها الرسمي، تعليقًا على مقطع فيديو نشره مواطن عدّد من خلاله فوائد العداد الذكي، أنها تحرص على عدم تأثر مشتركيها باستبدال العدادات القديمة.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أعلنت اليوم عن توقيع عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بما يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة تتجاوز تسعة مليارات ونصف المليار ريال، وسيتم الانتهاء من المشروع في مارس من عام 2023.

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