فيديو..المرور يفتح الإشارات لإنقاذ شاب علق مثبِّت سرعة مركبته

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أنقذت العناية الإلهية شابًا من الموت المحقق، بعد أن علقَ جهاز التحكم بالسرعة ” المثبت ” قبل دخوله لمحافظة حفر الباطن.

وفي تصريح خص به “المواطن” ذكر الشاب عبدالعزيز الخالدي أنه كان قادمًا من مدينة الرياض إلى محافظة حفر الباطن وقام بتثبيت السرعة على 110 وقبل دخوله للمحافظة بـ15 كيلو أراد التهدئة ليتفاجأ بتعليق مثبت السرعة.

وأضاف الخالدي: قمت على الفور بالاتصال بأخي الذي تواصل مع مرور حفر الباطن ومن ثم تواصل المرور معي وقاموا بتوجيهي وفتح الإشارات المرورية الواقعة على مدخل المحافظة، وبعد ذلك قام أخي بكسر زجاج السيارة من الخلف بعد أن كان يسير بمركبته بجواري.

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