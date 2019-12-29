فيديو .. المريسل يكشف مفاجأتين عن لوشيسكو وخربين

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مفاجأتين بشأن مصير كل من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو واللاعب السوري عمر خربين مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وقال المريسل خلال تصريحات لـ قناة 24 الرياضية: عمر خربين سيرحل عن الهلال والأزرق حاليًا يحاول إيجاد اللاعب البديل لخربين في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المريسل: أما بالنسبة لـ لوشيسكو فرغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، لكن نجمًا سابقًا للهلال طلب من إدارة النادي تغييره والتعاقد مع مدرب آخر.

من ناحية أخرى، أعلن “جاهز” الراعي الرسمي لنادي الهلال عبر حسابه في تويتر عن سحب يُقام اليوم على تذاكر مباراة الهلال والعدالة، حيث سيتم السحب على 30 تذكرة موحدة أفراد وعشر تذاكر موحدة عوائل من أجل اللقاء.

ويطمح نادي الهلال لتحقيق فوز مهم غدًا أمام نادي العدالة بالجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، يحتل الأزرق حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن تعادل مع نادي الحزم بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على العدالة، فسيصعد الفريق الهلالي أربعة مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي مثل أسلوب لعبة ” الكراسي الموسيقية”، ليقفز من المركز السابع إلى الثالث ويُشارك الوحدة في وصافة الدوري برصيد 24 نقطة.

ويتبقى للهلال مباراتان مؤجلتان بعد لقاء العدالة، حيث سيواجه النادي الأهلي ثم الفيصلي رافعًا شعار الفوز، وذلك من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020.

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