فيديو.. المعيقلي حاصل على ماجستير في السياسة ويبيع القهوة بحائل

المواطن -عارف السويدي - حائل

الشاب علي المعيقلي، خريج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من جامعة سياتل يو دبل ميجر في علوم السياسية وعلاقات الدولية، اختار طريقاً في مسار حياته في صناعة القهوة وبدأ مشروعاً صغيراً حتى امتلك مصنعاً له بمنطقة حائل.

وقال الشاب المعيقلي لـ”المواطن“: “عندما كنت في الولايات المتحدة كان هناك الكثير من العرب المبتعثين لا يهتمون بالقهوة العربية، مما دفعه لجلبها من السعودية والعمل على مشروع صغير لكي يعتمد على دخل إضافي يساعده في النفقات”.

وأضاف الشاب المعيقلي أنه ثابر على تطوير مشروعه الصغير حتى أصبح متخصصاً في إعداد القهوة وتقديمها في أكواب ذات أحجام وبيعها والآن هو مشارك في موسم حائل من خلال عربه صغيرة وله مشاركات عدة في جميع المهرجانات التي تقام بمنطقة حائل من خلال عرضه لمنتجه القهوة العربية التي يصفها بذات الخلطة عالية الجودة وحصل على إشادة واسعة من المجتمع لقهوته العربية.

ونوه الشاب المعيقلي إلى أن الدراسة ليست كل شيء فعلى الشاب السعودي ومن يمتلك طموحاً أن يحاول حتى يصل للغاية ويعتمد على نفسه في متطلبات الحياة، وهذا ما حصل له حتى امتلك مصنعاً صغيراً له.

يذكر أن الشاب علي المعيقلي حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، لكن مشروعه “إعداد القهوة العربية” أخذه كثيراً عن مجال البحث عن الوظيفة والآن من خلال منصة إلكترونية أصبح يُصدِّر منتجه إلى دول الخليج”.

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