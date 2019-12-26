فيديو.. المعيوف يُرحب بـ جوميز في القصيم والأخير ينتظر القهوة

المواطن - مروة نبيل

رحب حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف بزميله الفرنسي بافيتيمبي جوميز بعد وصولهم إلى القصيم، استعدادًا لمباراة الزعيم ضد الحزم اليوم.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو حارس الهلال المعيوف وهو يقول للمهاجم الفرنسي: “مرحبًا بك في مدينتي القصيم”، ليرد عليه جوميز قائلًا: “بعد اللقاء سأتناول القهوة في منزلك”.

ويحرص المهاجم الفرنسي جوميز على تناول القهوة السعودية باستمرار ويؤكد أنها أصبحت مشروبه المفضل، ودائمًا ما يكون في حالة أفضل بعد تناولها.

وتفاعلت الجماهير مع مقطع الفيديو عبر “تويتر”، وأعربوا عن سعادتهم بإعجاب جوميز بالقهوة السعودي، وتمنوا فوز الهلال على الحزم في مباراة اليوم.

الحزم ضد الهلال

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضد الهلال اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الحزم ضد الهلال اليوم، يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الزعيم المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

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