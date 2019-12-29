فيديو.. المغامسي: عليكم بهذه الخصال إذا حكمتم بين الناس

المواطن - الرياض

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن ثلاث خصال لا بد من توفرها بأي شخص يريد أن يحكم بين الناس ويكون قادراً على التوجيه والنصيحة والأخذ برأيه.



وقال الشيخ المغامسي في برنامج “الأبواب المتفرقة ” على قناة “إم بي سي ” إن أول تلك الخصال أو الأركان هي الذكاء والفطنة، وثانيها مخالطة الناس، أما الركن الثالث فهو الاطلاع والقراءة.

وأكد المغامسي أنه لا استغناء عن 4 كتب لتحصيل المعرفة والقواعد من الأولين وهي:

كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، وأدب الدنيا والدين للموردي، ووفيات الأعيان لابن الخلكان، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي.

وأضاف الشيخ المغامسي أنه إذا اختل ركن منها يختل العطاء، مضيفاً: أنا أتعجب لمن يتصدر في القنوات وغير القنوات لأمور الناس العامة والخاصة، وهو لم يقرأ، أو كان غير اجتماعي وعلى دراية بأحوال الناس أو تشوبه البلادة.

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