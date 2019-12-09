فيديو.. #النصر يستعيد ذكريات كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حساب النصر الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بمنافسات مونديال الأندية، مؤكدًا أنه أول الفرق الآسيوية التي شاركت في البطولة العالمية.

وعلق على الفيديو قائلًا: “هو من شرّف آسيا ومثّلها خير تمثيل في أول كأس عالم للأندية.. هو العالمي الذي تتفاخر القارة الآسيوية به.. غدًا قرعة دوري أبطال آسيا 2020 بمشاركة البطل الاستثنائي”.

ومن المقرر أن تُقام، يوم غد الثلاثاء، مراسم قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعدما فوزه في المباراة النهائية على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين.