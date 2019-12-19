فيديو .. الهلال بريء من دعم المليار ونصف

المواطن - محمد سمعه

كشف رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام عن حقيقة تقديم الهيئة دعمًا خاصًا لنادي الهلال قيمته مليار ونصف المليار ريال، بعدما ترددت شائعات حول هذا الأمر.

وفور سؤال رجاء الله السلمي من أحد الإعلاميين في برنامج ” الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية حول دعم المليار ونصف المليار للهلال، قال وكيل هيئة الرياضة: بإمكانك سؤال إدارة الهلال حول دعم المليار نصف المليار، ولكنني سأجيب عن الجزء الذي يخص هيئة الرياضة بأن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، لأن سياسة الهيئة هي دعم موحد وبالتساوي لجميع الأندية، ولهذا قمنا بعقد مؤتمر استراتيجية دعم الأندية خلال الفترة الماضية.

وأضاف السلمي: ما يُثبت صحة كلامي هو أن الهيئة دعمت أيضًا فريق كرة اليد بالوحدة عندما تأهل لنهائي البطولة الآسيوية والهلال نال الدعم فقط عندما فاز بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال ضمن الحصول على مبلغ 5.2 مليون دولار من اتحاد القدم الآسيوي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي بعد غد السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويتطلع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خاصة في مركز صانع اللعب وحراسة المرمى، للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتسببت خسارة الفريق الهلالي من نادي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية، في فتح أعين الأزرق بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على التعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكل ريشارد دي أوليفيرا جناح وصانع ألعاب نادي جوياس البرازيلي في يناير المقبل، من أجل تدعيم مركز الجناح وصانع اللعب.

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