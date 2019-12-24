فيديو.. الهند تهدئ مخاوف المسلمين بالرسوم المتحركة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على الآلاف من الأشخاص خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند، وفي محاولة لتهدئة مخاوف المسلمين بشأن القانون، أصدر الحزب الحاكم في الهند، مقطع فيديو كاريكاتوريًا أمس الاثنين.

देश के सभी मुसलमान भाई-बहनों से अपील है कि पहले खुद नागरिकता संशोधन अधिनियम को समझें और फिर दूसरों को भी समझाएं। नहीं तो झूठ और भ्रम फैलाने वाले राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए हमें आपस में यूँ ही लड़ाते रहेंगे। अफवाहों से बचें और सच जानें… pic.twitter.com/xbPQ9PXy6n — BJP (@BJP4India) December 22, 2019

,نُشر مقطع الفيديو، عبر تويتر من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يعرض رجلين مسلمين على هيئة رسوم متحركة، يفندان الإشاعات المتداولة حول قانون الجنسية الذي تسبب في احتجاجات جماهيرية.

وجاء في الفيديو، أن الهند تمضي قدمًا في السلام والإخاء، متابعًا: نناشد جميع الإخوة والأخوات المسلمين أن يفهموا أولًا قانون الجنسية، ونشر الفهم الصحيح بين الآخرين وإلا ستستمر الأحزاب السياسية في نشر الأكاذيب والخرافات من أجل جعلنا نقاتل بعضنا، احذروا من الشائعات واعرفوا الحقيقة.

وأُعجب نحو 20 ألف مستخدم بالفيديو بحلول منتصف يوم الاثنين، بينما سخر آخرون من المقطع الذي يعد جزءًا من حملة إعلانية واسعة النطاق، يحاول فيها الحزب الحاكم التقليل من المخاوف بشأن قانون الجنسية.

ما هو مشروع قانون الجنسية؟

يوفر مشروع قانون الجنسية طريقًا للحصول على الجنسية الهندية للهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين الذين قدموا إلى الهند بطريقة غير شرعية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، لكنه لا يوفر ذلك للمسلمين بالتحديد، مما دفع النقاد إلى تسميته مشروع قانون تمييزي.

أثار القانون احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، وتوفي ما لا يقل عن 22 شخصًا في الاحتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين.

ورفض رئيس الوزراء الهندي انتقادات القانون الجديد وقال إن حزبه كان محقًا في إقراره، مطمئنًا المسلمين الذين يشكلون 14% من السكان، بأنه لا داعي للقلق على الإطلاق، متهمًا المعارضة بأنها تدفع البلاد إلى الخوف والقتال.

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