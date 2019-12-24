فيديو.. بشائر الفقع تظهر في حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

وثق مواطن بالفيديو بداية ظهور الفقع في ضواحي حفر الباطن اليوم الثلاثاء 1441/4/27، حيث أكد موثق المقطع أن الفقع لا يزال صغيرًا ويحتاج إلى عشرة أيام حتى يصل حجمه الطبيعي.

بداية ظهور الفقع في ضواحي حفر الباطن اليوم الثلاثاء 1441/4/27 ولازال صغير ويحتاج الى عشرة ايام ويزين بمشيئة الله pic.twitter.com/S080hfAQih — راصــد الشمـال (@aburaid11) December 24, 2019

يُذكر أن موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.

وحول فائدة تناول الفقع قال أستاذ التغذية والأمراض بجامعة الملك سعود الدكتور غدير الشمري؛ في وقت سابق لـ”المواطن”: يعرف الفقع أو الكمأ كأحد الفطريات المشهورة في البيئة الصحراوية وتتميز باحتوائها على مضادات طبيعية للبكتيريا، وأكدت بعض التجارب قدرته على مكافحة بعض أنواع البكتيريا التي تسبب الالتهابات”.

وأشار إلى ارتفاع مستواها من البروتين مقارنة بباقي الخضراوات حيث يصل في بعض الأنواع إلى 20 % من الوزن الجاف، بالإضافة إلى احتوائه على المعادن والكربوهيدرات وبعض الأحماض الدهنية، لذلك يعتبر ذا قيمة غذائية ويختلف تركيبه الكيميائي بسبب اختلاف المنطقة والتربة والبيئة.

ولفت إلى أن الأبحاث أكدت احتواء الكمأ على مضادات الالتهابات، وبسبب هذه الخصائص ذكرت المراجع الطبية أنه استخدم للطب الشعبي منذ أكثر من 4000 سنة واستخدم في الحضارة الصينية واليونانية والمصرية.

وأشار إلى أنه يمكن استخدامه في موسمه كبديل للحوم، ولقيمته وشعبيته في المجتمع الخليجي بشكل عام هناك حاجة لأبحاث علمية على الكمأة من ناحية التركيب الكيميائي للعناصر الغذائية والخواص العلاجية الأخرى للاستفادة منه بشكل أفضل.

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