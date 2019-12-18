فيديو.. بيلوسي: ترامب يهدد الأمن القومي بتصرفاته الطائشة

المواطن - متابعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء اليوم الأربعاء: إن الرئيس دونالد ترامب يشكل “تهديدًا مستمرًّا” للأمن القومي بشكل لم يترك للديمقراطيين “أي خيار” سوى إطلاق إجراءات عزله.

وبدأ مجلس النواب مساء اليوم جلسة حول عزل الرئيس، حيث قالت بيلوسي: “من المأسوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل”.

وأضافت: “ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًّا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا”.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قد افتتحت المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.

وقالت بيلوسي: “أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالًا في أداء واجبنا”.

وأضافت بيلوسي أن “ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونجرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته”.