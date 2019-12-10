فيديو.. تحديث جديد لـ آيفون يلغي الملصقات المزعجة
نشر عبدالعزيز الرشيد فيديو بالتفاصيل

فيديو.. تحديث جديد لـ آيفون يلغي الملصقات المزعجة

2019/12/10
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ناشر المحتوى التقني والمهتم بالتطبيقات والبرمجة والأجهزة الذكية عبدالعزيز الرشيد، أنه أخيرًا وصل التحديث الجديد iOS13.3 لأجهزة الآيفون.

وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: إنه يمكن الآن لمستخدمي الآيفون إلغاء الملصقات المزعجة من لوحة المفاتيح بحسب التحديث الجديد.

ونشر المهتم بالتطبيقات والأجهزة الذكية مقطع فيديو يبين التحديث الجديد الذي من المرتقب أن يبدأ تفعيله على الأجهزة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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