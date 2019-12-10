فيديو.. تحديث جديد لـ آيفون يلغي الملصقات المزعجة

المواطن - الرياض

أكد ناشر المحتوى التقني والمهتم بالتطبيقات والبرمجة والأجهزة الذكية عبدالعزيز الرشيد، أنه أخيرًا وصل التحديث الجديد iOS13.3 لأجهزة الآيفون.

واخيراً وصل التحديث الجديد iOS13.3 لأجهزة الايفون وتستطيع الآن الغاء الملصقات المزعجة من لوحة المفاتيح pic.twitter.com/1p66b27thR — عبدالعزيز الرشيد (@iphone5400) December 10, 2019

وقال الرشيد في تغريدة له عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء: إنه يمكن الآن لمستخدمي الآيفون إلغاء الملصقات المزعجة من لوحة المفاتيح بحسب التحديث الجديد.

ونشر المهتم بالتطبيقات والأجهزة الذكية مقطع فيديو يبين التحديث الجديد الذي من المرتقب أن يبدأ تفعيله على الأجهزة نهاية شهر ديسمبر الجاري.