المواطن - محمد سمعه

كشف طارق كيال، نجم الأهلي الأسبق والناقد الرياضي، لـ برنامج “الدوري مع وليد”، أن هناك تحولاً مفاجئًا قد يهدد الهلال في مشواره للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كيال في برنامج الدوري مع وليد قائلًا: هناك ست مباريات حاسمة للهلال في يناير وهي ستحدد مصير الفريق حول المنافسة على لقب الدوري بالموسم الجاري، الهلال يحتاج للراحة والمداورة، ويجب أن يتم إدارة الأمر بالحكمة؛ لأن كثرة الإصابات والإرهاق تحول مفاجئ يهدد الهلال.

وأضاف كيال: صحيح أن الهلال يملك صفًّا ثانيًّا على مستوى متقارب من المستوى الأول، ولكن يجب إراحة اللاعبين والتدوير لإبقاء فرص الهلال في المنافسة على الدوري.

وسيخوض الهلال خمس مباريات قوية في الدوري خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه العدالة يوم الاثنين المقبل إضافة لمواجهة الأهلي في السابع من يناير، ثم مواجهة الوحدة يوم 11 يناير، ثم مواجهة الفيصلي يوم 20 يناير، ثم مواجهة الشباب يوم 25 يناير.

وكان الهلال تعادل أمس الخميس مع نادي الحزم بنتيجة هدف لكل فريق، ويتواجد الأزرق حاليًّا بالمركز السادس بجدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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