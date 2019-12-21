فيديو.. تخصيص رقم للرد على الطلاب وأولياء الأمور أثناء الاختبارات

فيديو.. تخصيص رقم للرد على الطلاب وأولياء الأمور أثناء الاختبارات

2019/12/21
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، تخصيص رقم للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الاختبارات.

يذكر بأنه يؤدي يوم غد الأحد ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.

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