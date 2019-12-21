فيديو.. تخصيص رقم للرد على الطلاب وأولياء الأمور أثناء الاختبارات

المواطن - الرياض

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، تخصيص رقم للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الاختبارات.

فيديو | المتحدث الرسمي للتعليم العام لـ #الإخبارية: تخصيص رقم للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الاختبارات pic.twitter.com/rV9trTyq9s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2019

يذكر بأنه يؤدي يوم غد الأحد ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.

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