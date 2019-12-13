فيديو.. ترامب يتسبب في إصابات مميتة لطفل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو مروع، صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا، يتعرض لهجوم شديد بالضرب، ما أصابه بكدمات وإصابات خطيرة برأسه، نُقل على إثرها إلى أقرب مستشفى محلي.

وقع الحادث في مقاطعة هاميلتون بولاية فلوريدا، على متن حافلة مدرسية، حيث فوجئ الصبي، تايلور، الذي كان يرتدي قبعة تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهجوم من زملائه.

وأوضحت والدة الصبي على تويتر، أن الهجوم جاء بسبب دعم ابنها للرئيس ترامب، وتعرض لمضايقات كادت أن تودي بحياته، متابعة: تعرض للتنمر والإساءات اللفظية، لكن الأمر ازداد سوءًا بتعرضه للضرب على رأسه.

ويظهر في الفيديو ما لا يقل عن 3 فتيات وصبيان يمطران تايلور بضربات على رأسه، وهو يحاول حماية نفسه من الهجوم.

وقالت الأم إنها اتصلت بالشرطة والمنطقة التعليمية، وأن الأطفال المعنيين قد تم توقيفهم من المدرسة، كما وكلت محاميًا؛ لتأخذ الأمور منحنًى قانونيًا.

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