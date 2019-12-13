فيديو.. تركي آل الشيخ: وحشتوني

المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو أعلن فيه اشتياقه لمحبيه ومتابعيه وقرب عودته للمملكة.



وقال تركي آل الشيخ في المقطع الذي نشره عبر حسابه في تويتر اليوم الجمعة، إنه متحمس كثيرًا لحضور فعاليات موسم الرياض، منها الليلة السودانية، والليلة الفلبينية التي ستقام في منطقة البوليفارد مساء اليوم.

وأضاف أنه متحمس كذلك لمشاهدة فعاليات شركة ميدل بيست ومشاهدة ريمسكساتهم مع الفنانين رابح صقر وماجد المهندس وراشد الماجد وعمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهم.

وختم آل الشيخ كلمته: جايكم يا ميدل بيست.