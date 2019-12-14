فيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن بطولة عالمية للبلوت

المواطن - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إقامة بطولة عالمية للبلوت في منطقة الثمامة تحت مسمى “كأس موسم الرياض للبلوت”، وذلك في شهر يناير المقبل.

وأشار آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إلى أنه جرى التنسيق مع رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية الأمير فيصل بن بندر بخصوص هذه البطولة، داعياً المهتمين بالبلوت في المملكة والخليج ودول العالم للمشاركة في البطولة المرتقبة.

كما كشف آل الشيخ عن حفل في موسم الشرقية المقبل يتضمن ليلتين فنيتين للراحل صالح الشهري وناصر الصالح، وكذلك ليلة الفنان طلال مداح ضمن موسم جدة المقبل.